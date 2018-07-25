Экс-солистка группы Hi-Fi ждёт второго ребёнка
25 июля 2018, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]
Российская 39-летняя певица Таня Терёшина сообщила поклонникам, что 16 сентября выйдет замуж за своего возлюбленного бизнесмена Олега. На своей страничке в соцсетях певица поделилась серией снимков с отдыха, где заметен её округлившийся животик. На данный момент Таня отдыхает в жарких странах вместе со своей дочкой Айрис.
Певица подтвердила журналистам, что семья ждёт пополнения. Сначала Терёшина скрывала своё интересное положение, но потом решила рассказать СМИ, что уже находится на пятом месяце беременности.
Узнав о таком событии, подписчики Терёшиной стали поздравлять Таню с прибавлением в семействе. «Беременные женщины самые красивые», «Как Круто! Рада за Вас!», «Танюша, вы красотка! Лёгкой вам беременности!», «Примите поздравления!», - написали поклонники.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес