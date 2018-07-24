Шумиху вокруг долгов Депардье в России назвали пиар-акцией

Представители французского актера Желара Депардье были очень удивлены новостям из России. Они уверены, что вся шумиха с его долгами по налогам не более, чем пиар-акция. Несколько дней назад российские СМИ облетела новость, что Жерара Депардье разыскивают судебные приставы города Саранска якобы за неуплату налогов в России.

Долг был очень забавный, всего 1113 рублей, но шум поднялся основательный. Актера даже объявили в розыск, о чем было сообщено на сайте службы приставов в Мордовии. Однако «дело Депардье» быстро прекратили с аргументацией – «не найдено имущество, на которое может быть обращено взыскание».

«Это вызвало удивление. Во-первых, у нас есть все современные средства связи и инструменты взаимодействия с налоговыми органами. Далее, на наш вопрос о том, как и из чего возникла задолженность, в ведомстве ответить не смогли. А вскоре нам сообщили, что «произошла техническая ошибка». Все это выглядит как пиар-акция, чтобы вызвать резонанс. Если бы долг действительно был, его бы просто списали со счета», - сообщил «Собеседнику» представитель Жерара Депардье в Париже.

Надо сказать, что никакого имущества в Саранске у французского актера нет, он лишь прописан там в квартире русского приятеля, а вот в Грозном у него есть пятикомнатная квартира. Подарок Кадырова никто продавать не собирался, хотя и живет сейчас Депардье в Бельгии. Он владеет куриной фермой, оливковыми рощами и виноградниками с винодельнями на юге Франции, вкладывает деньги в авиакомпанию и торговлю недвижимостью. Одна беда, налоги во Франции большие. Для этого и понадобилось российское гражданство и регистрация ИП в Саранске. А еще чтобы открыть там киноцентр и выпускать крепленое вино, а заодно и в Костроме делать морсы, на Кавказе – минералку, в Подмосковье – творог, и десерты.

В общем продуктовая империя неплохо зарабатывает в России, а вот жить Депардье все же предпочитает в замке. «Мое пребывание в России еще раз убедило меня в том, что я француз. Если я когда-нибудь соскучусь по такой жизни, я могу пару дней пожить в своем сарае», – очень эмоционально объявил актер в интервью комментировал французскому телевидению о своем отъезде из России.