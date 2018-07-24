Бузова попала в серьезное ДТП на МКАДе

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова попала в ДТП. На МКАДе в ее «Мерседес» врезалась фура. Бузова отделалась легкими ушибами и сильным испугом, а вот ее авто ждет серьезный ремонт.

После ужина в собственном ресторане теледива направлялась на работу – на съемки очередного эпизода всероссийской телестройки. И на МКАДе ее синий внедорожник догнал красный грузовик.

Скорость фуры была не очень высока, поэтому обошлось без пострадавших. Однако, во-первых, телезвезда сегодня наверняка опоздает на работу из-за этой аварии. А во-вторых, пострадавший «Мерседес» придется отправлять на ремонт в автосервис – у машины сильно помят зад.

Известно, что обладательницей этого автомобиля Ольга Бузова стала в феврале прошлого года. По слухам, это подарок тайного поклонника, оцениваемый в 10 миллионов рублей. Кстати, буквально накануне пользователи сети потребовали отобрать у Бузовой права. Возмущение людей вызвали «танцы» Ольги за рулем, которые она часто выкладывает в сториз инстаграма. Подписчики Бузовой считают, что своим безответственным поведением за рулем она может спровоцировать аварийную ситуацию на дороге, сообщают «Известия».