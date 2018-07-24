Дима Била стал бизнесменом
24 июля 2018, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]
Певец Дима Билан открыл свой бизнес - трехзвездочный отель в Подмосковье. В своем Instagram артист рассказал, что открыл гостиницу вместе с родственником.
Также он подчеркнул то, что туризм в Росиии значительно развивается, следлвательно мини-отели являются востребованными. Диме Билану потребовалось три года для работы над проектом, хотя отель функционирует уже год.
Контактные данные, а также название гостиницы Дима пока не сообщил, но обещал в скором времени открыть секрет, передает сайт Подмосковье сегодня.
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