Дима Била стал бизнесменом

Певец Дима Билан открыл свой бизнес - трехзвездочный отель в Подмосковье. В своем Instagram артист рассказал, что открыл гостиницу вместе с родственником.

Также он подчеркнул то, что туризм в Росиии значительно развивается, следлвательно мини-отели являются востребованными. Диме Билану потребовалось три года для работы над проектом, хотя отель функционирует уже год.

Контактные данные, а также название гостиницы Дима пока не сообщил, но обещал в скором времени открыть секрет, передает сайт Подмосковье сегодня.