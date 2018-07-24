Георгий Дронов: зрители не потеряют интерес к кинотеатрам

Кинорежиссер, российский актёр театра и кино Георгий Дронов, сыгравший в таких известных сериалах, как «Саша+Маша», «Неудачников.net» и «Воронины», рассказал, почему люди не смогут отказать себе в удовольствии провести романтический вечер в кинозале.

По мнению Георгия Дронова, сериалы на данном этапе имеют немаловажную роль, ведь в них вкладывается больше денег, да и сюжеты куда разнообразнее, чем в фильмах. Однако зрители никога не отажутся посетить кинотеатр, потому что в этом есть романтика, цитирует НСН слова актера.