Георгий Дронов: зрители не потеряют интерес к кинотеатрам
24 июля 2018, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]
Кинорежиссер, российский актёр театра и кино Георгий Дронов, сыгравший в таких известных сериалах, как «Саша+Маша», «Неудачников.net» и «Воронины», рассказал, почему люди не смогут отказать себе в удовольствии провести романтический вечер в кинозале.
По мнению Георгия Дронова, сериалы на данном этапе имеют немаловажную роль, ведь в них вкладывается больше денег, да и сюжеты куда разнообразнее, чем в фильмах. Однако зрители никога не отажутся посетить кинотеатр, потому что в этом есть романтика, цитирует НСН слова актера.
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