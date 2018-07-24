Сергей Глушко не раз демонстрировал подписчикам свое тренированное тело с разных ракурсов. Удивительного тут ничего нет, 48-летний стриптизер по-прежнему в очень хорошей форме. И споры в Сети разгорелись вовсе не по поводу накаченного торса мужа Наташи Королевой. Тарзан опубликовал портретное фото с гастролей на курортах Черногории, а поклонники решили, что в почти полтинник мужчина просто не может так хорошо выглядеть.

Они пришли к выводу, что артист воспользовался услугами пластического хирурга или, в крайнем случае, сильно отфотошопил снимок. «Хороший фильтр», «Сильно отфотожопили», «С каждым днём всё больше на бабу стал походить», «Пластику сделал, уже на Валеру похож», - написали в комментариях пользователи, намекая на сходство с любителем пластической хирургии певцом Валерием Леонтьевым.

Но нашлись и те, кто поддержали Таргаза и обвинили всех критиков в банальной зависти: «Сергей не фильтрованный, а тренированный!», «А если и есть фильтры, у львиной доли инсты все фото обработаны, кому какое дело, смотреть-то приятно», «Даже если б и делал пластику, что в этом плохого? На медийных людей приятно смотреть во всей их красе и молодости», «Конечно фотошоп и пластика! Все, что не в силах изменить пластический хирург, под силу фотошопу! А на деле люди просто завидуют, им то лень свои жопы оторвать от диванов и начать заниматься спортом и нормально питаться», - ринулись защищать своего кумира подписчики.

Кстати, сам Сергей тоже ответил своим фолловерам, что фильтрами не пользовался и пластику не делал. Хотя, так все говорят