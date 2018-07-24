"Натуралов в шоу-бизнесе слишком мало!", утверждает критик Сергей Соседов

Музыкального критика Сергея Соседова еще со времен передачи «Акулы пера» окружали вопросительные взгляды зрителей. Многие за его спиной перешептывались по поводу его сексуальной ориентации. Когда он открыто признался, что он гей, это все восприняли как само собой разумеющиеся.

Сейчас Сергей открыто заявляет, что в российском шоу-бизнесе очень много гомосексуалистов, вот только открыто объявлять об этом никто не торопится. Стоит ли ждать, что наши поп-секс-символы начнут поголовно признаваться в связях с мужчинами?Конечно нет, уверен Соседов. Камин-аут не возможен и не только потому, что российское общество не толерантно к геям. Главный страх – потерять популярность.

«Боятся, потому что поклонницы уйдут. Зачем им рассказывать о своей жизни, наоборот, люди должны думать, что артисты разведены или одиноки. Чтобы каждая женщина мечтала выйти за него замуж. В этом игра – в отношениях между артистом и зрителями», - рассказал Сергей Соседов «Собеседнику».

К тому же критик уверен, даже те, кто порицает отношения между мужчинами и кричит об этом больше всего, на самом деле тоже не прочь «отдохнуть» в чисто мужской компании. И речь не идет о рыбалке. «У меня тоже были такие случаи, когда случался интим с женатыми мужчинами. Они говорили: главное, чтобы не знала жена и никто другой», - признался Соседов.

При этом про себя журналист говорит, что романы у него случаются довольно редко. Во-первых, моральные устои не позволяют, а во-вторых, банально страшно. «Можно же нарваться на аферистов, хулиганов. Это тоже одна из главных причин, по которым я соблюдаю строгость в отношениях. Могут же обуть, разуть и даже убить. Всякое бывает. У меня есть приятель, которого много раз избивали в его квартире. Ужас что было! Поэтому вспышки: «Ах, красавец какой!» мне, наверное, не нужны», - откровенно говорит Сергей Соседов.