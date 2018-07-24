Полуторагодовалая дочь Оксаны Акиньшиной сломала ногу

Известная российская актриса Оксана Акиньшина рассказала своим поклонникам печальную новость. Согласно последней информации артистки, ее полуторагодовалая дочка Эмми не так давно сломала ногу.

Оксана опубликовала на своей страничке в социальной сети фотографию, на которой запечатлена маленькая ножка в гипсе. Как сообщает "7 Дней", Акиньшина не стала рассказывать подписчикам, как именно произошло данное происшествие. Многие в комментариях желают ребенку скорейшего выздоровления.

Отметим, что актриса больше года никому не показывала снимки малышки, однако совсем недавно фигурист Алексей Ягудин опубликовал фотографию, на которой можно увидеть Эмми. Спортсмен не знал, что Акиньшина скрывает лицо дочки. Некоторые полагают, что малышку сглазили недоброжелатели.