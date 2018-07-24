Известная актриса, звезда сериала "Универ" рассказала, как ей удалось сбросить 20 килограммов после рождения дочери Софьи. Речь идет об артистке Валентине Рубцовой, которая стала мамой в 2011 году.

Знаменитость отметила, что начала соблюдать весьма жесткий режим питания и заниматься спортом. С утра Валентина пьет теплую воду, после чего в течение полутора часов занимается йогой, силовыми упражнениями или растяжкой. Затем она снова пьет воду и лишь после этого завтракает кашей на воде. На второй завтрак Рубцова любит есть фрукты, а на обед – суп. Во время ужина актриса обычно употребляет рыбу и овощи, передает "7 Дней".

Кроме того, артистка ничего не ест и не пьет за три часа до сна. Под запретом для нее все кондитерские изделия, хлеб, сахар и фастфуд.