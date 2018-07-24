Подписчики Татьяны Навки подозревают, что она в третий раз станет матерью

Поклонники известной российской фигуристки Татьяны Навки были удивлены, увидев ее новый снимок в соцсети. Многие подписчики заподозрили, что олимпийская чемпионка скоро станет мамой в третий раз.

На страничке Татьяны в Instagram появилась фотография, на которой заметен округлившийся живот, передает во вторник, 24 июля. 43-летняя Навка запечатлена в купальнике и полосатой накидке на фоне моря.

Некоторым показалось, что изменения фигуры спортсменки очевидны. Как сообщает портал URA.RU, под кадром появились самые разные комментарии, в частности, одна из пользовательниц соцсети даже "подсчитала" примерный срок – три с половиной недели. Сама Навка на эти слухи никак не реагирует. Не исключено, что все дело в неудачном ракурсе.