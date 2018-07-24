Актриса Агния Кузнецова планирует усыновить малыша

Российская актриса Агния Кузнецова рассказала в своём интервью, что мечтает о большой семье. Артистка не раз задумывалась над тем, чтобы усыновить ребёнка.

Агния Кузнецова в 2015 вышла замуж за Максима Петрова и счастлива в браке. Однако пока у супругов детей нет. 33-летняя артистка призналась, что переживает из-за того, что у них до сих пор нет потомства, и думает над тем, чтобы усыновить ребёнка.

По мнению Кузнецовой, семья должна быть большой. «Я понимаю, что мне уже тридцать три года и я вряд ли рожу троих-четверых детей. И поскольку я против искусственных манипуляций, подумываю о том, чтобы взять ребенка из детского дома», - сказала Агния.

Также она призналась, что восхищается парами, которые смогли усыновить малышей и воспитывать их как своих. «Для меня все дети одинаковые, всем нужна любовь», - заключила артистка.

Однако муж Агнии считает, что не стоит торопить события. Как сообщает Womanhit, не исключено, что пара всё-таки решится на такой шаг.