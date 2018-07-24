Овечкин и его жена наймут няню: они намерены высыпаться после рождения первенца
24 июля 2018, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]
Хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия намерены взять няню после рождения своего первенца. Совсем скоро младшая дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой подарит своему мужу малыша.
Анастасия призналась, что они с Александром были на седьмом небе, когда узнали, что станут родителями. Первое время они рассказывали о скором пополнении только членам семьи и лишь через некоторое время поделились с друзьями, передает портал teleprogramma.pro.
Будущая мать отметила, что поначалу с ребенком им будет помогать ее старшая сестра Мария, а затем супруги планируют нанять няню. Анастасия хочет, чтобы малыш с первых дней спал в собственной комнате. Кроме того, в интервью изданию Hello она заметила, что Александру Овечкину необходимо высыпаться.
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