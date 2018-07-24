Овечкин и его жена наймут няню: они намерены высыпаться после рождения первенца

Хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия намерены взять няню после рождения своего первенца. Совсем скоро младшая дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой подарит своему мужу малыша.

Жена Александра Овечкина перед родами подвергла свое здоровье серьезному риску

Анастасия призналась, что они с Александром были на седьмом небе, когда узнали, что станут родителями. Первое время они рассказывали о скором пополнении только членам семьи и лишь через некоторое время поделились с друзьями, передает портал teleprogramma.pro.

Будущая мать отметила, что поначалу с ребенком им будет помогать ее старшая сестра Мария, а затем супруги планируют нанять няню. Анастасия хочет, чтобы малыш с первых дней спал в собственной комнате. Кроме того, в интервью изданию Hello она заметила, что Александру Овечкину необходимо высыпаться.

