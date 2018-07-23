Наталья Водянова показала редкое романтическое фото с супругом
23 июля 2018, 22:11 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая модель Наталья Водянова уехала на отдых в Италию вместе с любимым мужем, французом Антуаном Арно. Она разместила их совместное фото и вспомнила их первую поездку.
"Семь лет назад мы были здесь на наш первый романтический уикенд. Мы вернулись сюда снова с двумя малышами и ещё более влюблённые друг в друга", - подписала снимок Наталья. Поклонники пишут хвалебные комментарии: восторженных комментариев.
"Как же все это романтично, так приятно видеть счастливых по настоящему людей", "Какая красивая пара!", "Так быстро летит время". Многие фолловеры признались, что им приятно смотреть на столь красивые отношения.
Наталья и Антуан официально не расписаны. Вместе они воспитывают пятерых детей.
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