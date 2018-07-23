Репер Канье Уэст попал в больницу
23 июля 2018, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]
Американский хип-хоп исполнитель Канье Уэст был госпитализирован с тяжелой формой гриппа. Об этом сообщает портал TMZ.
По словам источника, известный репер в последнее время достаточно много путешествовал. Жена исполнителя Ким Кардашьян отвезла своего мужа в больницу, однако в госпитале они пробыли недолго, и супруги вскоре вернулись домой.
Ранее Канье Уэст писал в своём микроблоге в Twitter, что нередко страдает головными болями из-за синусита.
Канье Уэст — американский хип-хоп исполнитель, рэпер, композитор и дизайнер. Обладатель нескольких десятков «Грэмми». В конце 1990-х - начале 2000-х он получил известность как продюсер, приняв участие в создании хитов для таких исполнителей, как Jay-Z, Ludacris и Алиша Киз.
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