Гоген Солнцев показал свою жену в купальнике
23 июля 2018, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]
Участник "Дома-2" Гоген Солнцев опубликовал фото, на котором он со своей супругой, 63-летней Екатериной Терешкович отдыхают на берегу реки. Гоген раздеваться не стал, а его жена загорает в бикини.
В подписи к снимку Солнцев называет Екатерину самой дорогой и самой идеальной. А в комментариях мнения подписчиков разделились: "Довел бабку до анарексии и любуется", "Любой молодой девушке фору даст". Некоторые отметили, что снимок пошлый и заявили, что никакой любви и гармонии в такое паре быть не может.
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