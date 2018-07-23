Гоген Солнцев показал свою жену в купальнике

Участник "Дома-2" Гоген Солнцев опубликовал фото, на котором он со своей супругой, 63-летней Екатериной Терешкович отдыхают на берегу реки. Гоген раздеваться не стал, а его жена загорает в бикини. Гоген Солнцев с супругой - пенсионеркой подумывают о детях

В подписи к снимку Солнцев называет Екатерину самой дорогой и самой идеальной. А в комментариях мнения подписчиков разделились: "Довел бабку до анарексии и любуется", "Любой молодой девушке фору даст". Некоторые отметили, что снимок пошлый и заявили, что никакой любви и гармонии в такое паре быть не может.