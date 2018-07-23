Ну и что же тут криминального? - фанаты обсуждают новый роман Шнура

Лидер "Ленинград" скандально-известный Сергей Шнуров не так давно развелся со своей женой Матильдой. Мастер провокации не долго грустил, постоянно подогревая интерес к своей персоне.

В своем аккаунте в инстаграм шоу-мен постоянно выкладывает фото с красавицами: бывшая возлюбленная - актриса Оксана Акиньшина и давняя подруга - известный блогер, издатель кулинарных книг, светская львица Ника Белоцерковская вызывают наибольшие обсуждения у его поклонников.

Оба не раз выкладывали совместные фото, пишет сайт Подмосковье сегодня. «Они все-таки вместе или люди преувеличивают?», – спрашивают друг друга подписчики артиста.

Сама Белоника подписала на своей официальной страничке инстаграм снимок со Шнуром: "Ну и что же тут криминального?". Да и правда, сердце Ленинградовца свободно и склонно к авантюрам.

Ироничную подпись с намеком на песню Аллегровой "Угонщица" понравилась фолловерам, которые назвали Нику богиней провокаций. Правда мотоцикл стоит на выдвинутой подножке в статичном положении, что делает снимок еще более забавным за счет постановочности.