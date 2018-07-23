СМИ подозревают, что Сергей Шнуров закрутил роман с близкой подругой Матильды

В СМИ появилась информация о том, что лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров вновь влюблен. Более того, новой возлюбленной артиста якобы стала близкая подруга его бывшей жены Матильды.

Согласно некоторым данным, Сергей нашел свое счастье с Никой Белоцерковской, которая уже давно является хорошим другом его семьи, передает "СтарХит", ссылаясь на источник в окружении певца.

В настоящий момент официального подтверждения романтических отношений между Шнуровым и Белоцерковской нет. Отметим, что Ника развелась с мужем Борисом в конце прошлого года. Мужчина, как известно, уже давно живет с журналисткой и моделью по имени Полина Аскери.