СМИ подозревают, что Сергей Шнуров закрутил роман с близкой подругой Матильды
23 июля 2018, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]
В СМИ появилась информация о том, что лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров вновь влюблен. Более того, новой возлюбленной артиста якобы стала близкая подруга его бывшей жены Матильды.
Согласно некоторым данным, Сергей нашел свое счастье с Никой Белоцерковской, которая уже давно является хорошим другом его семьи, передает "СтарХит", ссылаясь на источник в окружении певца.
В настоящий момент официального подтверждения романтических отношений между Шнуровым и Белоцерковской нет. Отметим, что Ника развелась с мужем Борисом в конце прошлого года. Мужчина, как известно, уже давно живет с журналисткой и моделью по имени Полина Аскери.
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