Футболист Дмитрий Тарасов показал новое фото новорожденной дочки
23 июля 2018, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский футболист, бывший муж певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продемонстрировал новый снимок своей новорожденной дочери. Малышку супругу недавно подарила модель Анастасия Костенко.
Накануне спортсмен вернулся с тренировок, которые проходили в Австрии. Дмитрий ранее признался, что очень скучает по "своим принцессам".
На своей страничке в социальной сети Instagram Тарасов опубликовал фотографию, на которой держит на руках новорожденную дочку и нежно смотрит на нее. Очевидно, отцовство доставляет футболисту большое удовольствие. Пока не сообщается, как счастливые родители назвали девочку, хотя известно, что имя они придумали давно.
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