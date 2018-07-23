Футболист Дмитрий Тарасов показал новое фото новорожденной дочки

Известный российский футболист, бывший муж певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продемонстрировал новый снимок своей новорожденной дочери. Малышку супругу недавно подарила модель Анастасия Костенко.

Накануне спортсмен вернулся с тренировок, которые проходили в Австрии. Дмитрий ранее признался, что очень скучает по "своим принцессам".

На своей страничке в социальной сети Instagram Тарасов опубликовал фотографию, на которой держит на руках новорожденную дочку и нежно смотрит на нее. Очевидно, отцовство доставляет футболисту большое удовольствие. Пока не сообщается, как счастливые родители назвали девочку, хотя известно, что имя они придумали давно.