Стас Садальский напал на Аллу Пугачеву

Актер и блогер Стас Садальский в очередной раз выступил с обвинениями в адрес примадонны российской эстрады. На сей раз «король скандала» уличил Аллу Пугачеву во вранье во время интервью.

Недавно Алла Пугачева дала первое за десять лет большое и откровенное интервью актеру Олегу Меньшикову на его канале в сети. В том числе артистка заявила, что не видит ничего ужасного в том, что стареет. Старение – естественный процесс, и не стоит делать из этого трагедию, считает она. Но претензии у Стаса Садальского возникли не к этому моменту в разговоре.

«В начале – сразу вранье. Алла Борисовна рассказывает, что имя ей дали в честь двух актрис – Тарасовой и Ларионовой. Насчет Тарасовой – может быть, а вот Ларионовой – никак. Фильм, прославивший Ларионову, вышел в 1953 году, а Пугачева 1949 года рождения, когда Ларионову еще никто знать не знал», - изложил историческую правду Садальский.

«Далее. История о том, как однажды Высоцкий обозвал Пугачеву свиньей за то, что она не узнала его в лифте. Никогда Высоцкий не мог назвать женщину свиньей! К женщинам он относился с придыханием, они для него – богини, а не свиньи», - высказался Станислав Юрьевич.

Некоторые из фолловеров Садальского согласились, что Примадонна несколько приукрасила свою историю. Другие решили, что он просто придирается к Пугачевой, пишет «Телепрограмма».