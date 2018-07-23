Шнуров и Акиньшина встретились и озадачили поклонников

Жизнь лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, которую и так-то скучной не назовешь, после расставания с супругой Матильдой бьет ключом: вернувшись из Италии, он встретился со своей бывшей девушкой, актрисой Оксаной Акиньшиной.

Отношения звезды фильма «Сестры» Оксаны Акиньшиной и рок-музыканта Сергея Шнурова начались, когда ей было всего 15 лет. Их гражданский брак общество осуждало, что неудивительно: она несовершеннолетняя, он пьющий – как тут можно рассчитывать на «долго и счастливо»? Тем не менее, в течение пяти лет они были вместе, но затем все же расстались.

Бывшие любовники не виделись 11 лет после расставания, и появившееся в сети их свежее совместное фото заставило поклонников сильно призадуматься. Оксана давно уже замужем за другим, год назад она родила третьего ребенка. Но похоже, что отношения у «расшнуровавшейся» пары остались теплыми, передает «Комсомольская правда».