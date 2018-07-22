Василиса Володина заметила, что женщины предпочитают мужчин помоложе

Астролог и телеведущая Василиса Володина провела собственное исследование и сделала вывод, что женщины предпочитают выбирать мужчин-партнеров помоложе. "Не думала, что в моей ленте столько нимфоманок", — заключила составительница гороскопов и ведущая программы "Давай поженимся", изучив комментарии своих подписчиц в Инстаграм.

Василиса Володина по итогам мнений женщин вывела формулу позволяющую понимать, будут ли близкие "париться" по поводу разницы в возрасте партнеров. Астролог напомнила формулу для мужчин: "Для мужчины будет восприниматься «нормальной» спутница, возраст которой больше или равен его возрасту, деленному на 2 плюс 7. То есть если мужчина 40 лет, делим на 2 и прибавляем 7. Получаем, что женщины 27 лет и старше будут восприниматься как партнерши адекватного для него возраста. Для мужчины 20 лет – девушки 17 лет и старше". Для женщин эта формула такова: "Твой возраст, минус 7 лет (-7 лет многие Ж легко делают, знаю по съемкам #давайпоженимся) умножаем на 2. Получаем возраст мужчины, старше которого искать не стоит, если не хочешь, чтобы подруги шептались за спиной, что ты собираешься остаться веселой вдовой. Для девчонки 20 лет понятным будет мужчина 26 лет и моложе. Для женщины 25 лет – мужчина 36 лет и моложе. А старше 25 лет мы, женщины, не бываем, знаю точно в свои 29…".

Подписчицы приводят примеры: "Мне 51 год. Мужу 42. Живем в браке уже 17 лет. Все бывает в жизни, но муж до сих пор говорит, что больше меня любит. Мы еще и обвенчаны и он взял меня в жены с двумя детьми", "Мне 62, минус 7 получается 55, умножаем на 2, получаем 110. Столько не живут. Далее без комментариев. Формула подойдкт для девочек 18 лет. Из мнения такого возраста она, скорее всего, и была выведена. Или мне в моем возрасте уже забыть обо всем этом. А ведь я по новым нашим нормам еще и не пенсионер" (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

Василису спрашивают возмущенные дамы: "То есть Вы полагаете, что мне в 34 года, выгляжу как Рудова, Водянова, полагается мужичок 54 лет и не старше? Ничего, чтт папе моему 58? Не? Допустимая расница в возрасте плюс минус 2-4 года максимум, да, именно плюс минус, е ли речь о равных отношениях, большая разница в возрасте обычно компенсируется щедрым содержанием, здесь все ясно, но с чего вдруг 38 летнему дяденьке полагается 26-летняя девочка?", "...Что делать солодой женщине скажем 34 лет с дяденькой 54 лет? Давление ему мерить и уровень сахара контролировать? Муж на 2 г старше, подеалываю его, что я замуж выходила за 28-летнего парня, а сейчас передо мной 36-летний дядька, хотя он силовыми занимается и держит вес! Мой любимый возраст у мужчин -28 лет, так было в мои 18, 28 и уже 34 год..."

Понятие более взрослых женщин о продолжительности семейной жизни отличается от понятия девушек. "Нам с мужем 45 и 44 года (муж младше), вместе 27 лет, окружающие считают, что это долго, а у нас жизнь пролетела очень быстро", "Вы знаете, наверное, понятие "долго" в "законном" браке сегодня зависит от поколений. Мои родители в законном браке 61 год, для них это нормально, для 20-30- летних это нереально долго, они не понимают как можно так долго прожить вместе и сохранить очень нежные и трепетные чувства друг к другу", - рассуждают дамы. "Рецепт хорошего брака у каждого свой, главное любите друг друга", - делятся советом женщины, которые счастливы в браке.