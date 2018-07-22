Пожелание Димы Билана доброго утра поклонники вспоминают до вечера

Певец, наставник шоу "Голос" Дима Билан так пожелал доброго утра своим поклонникам, что они вспоминают его голос целый день, до самого вечера. Билан оказался еще тем юмористом, снабдив своих поклонников зарядом бодрости.

"Доброе утро, Дима! Спасибо за хорошее настроение!","Главнокомадующий сказал "Встали", значит встали и пошли)", "Дети раз восемь смотрели))) Спасибо, повеселили!" - пишут в комментариях.

Поклонники артиста удивлены, что в выходной день их кумир ранним утром уже не сонный в кровати, а на ногах, бодр и весел.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial)22 Июл 2018 в 12:44 PDT

На выходные артист приехал к своим родителям в Подмосковье и поделился, какой урожай в саду у его мамы и папы.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial)19 Июл 2018 в 8:19 PDT

Похоже, Билан, как и его продюсер Яна Рудковская выбирает правильное питание.