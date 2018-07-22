Певица Гречка считает раскритиковавшую ее Земфиру классной

Певица Гречка считает раскритиковавшую ее рок-звезду Земфиру классной. Певица Земфира раскритиковала набирающих популярность поп-певиц Гречку (Анастасия Иванову) и Монеточку (Елизавета Гырдымова). А Гречка не обиделась на знаменитость, назвала Земфиру классной и призвала принять это как факт. "Гречка, Монеточка и Земфира туда же. Это бытовуха, а не рок", высказался Лоза

Земфира же так прошлась по Насте... По мнению рок-исполнительницы, у Гречки все очень плохо в сравнением с Монеточкой. По оценке Земфиры и Ивановой не только голосов, но и тексты песен и сама она некрасивые.

"Земфира классная! Примите, как факт. Это ее мнение, но она классная!" — ответила на критику Земфиры Гречка, - сообщает "Комсомольская правда".

А вот исполнительница Монеточка Земфире нравится: девушка и поет хорошо, и красивая.