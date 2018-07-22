"Она поклоняется дьяволу", уверен блогер.Успех Бузовой объяснили связью с бесами

Ольга Бузова поклоняется дьяволу. Она продала свою душу за славу и деньги. Именно этим объясняет видеоблогер бешенный успех и популярность абсолютно бездарной девушки из сомнительного телепроекта.

Он даже снял ролик, в котором теледива обвиняется во всех смертных грехах и связи с сатаной. Блогер обратил внимание на «фирменный» знак Ольги. Он уверен, что это знак Бофамета — астрального божества, что является символом сатанизма. Автор ролика вполне серьезно утверждает, когда Бузова показывает этот знак, идет мощное воздействие на мозг поклонников и зомбирование молодежи и подростков, которых теледива развращает.

«Ольга называет свой знак любовью, от латинской буквы L-love, но не любовь дала ей успех, деньги и популярность, а именно связь с дьяволом, который через него крадет ваши души», - уверяет блогер.

Анонимный автор ролика нашел в поведении Бузовой еще много подтверждений ее связи с нечистой силой – знак три шестерки, пентаграмма сатаны в клипе, одержимость дьяволом на сцене. В пору хоть экзорцистов вызывать на дом с телезвезде, а заодно и ко всем ее поклонниками.

Если не воспринимать все это всерьез, то смотрится вполне забавно. И, кстати, пользователи, судя по комментариям, веселились вовсю и больше обсуждали автора ролика, нежели саму героиню.

Но в интернете можно найти и еще один ролик, который абсолютно без всякой мистики объясняет, кто стоит за успехом оэкс-участницы скандальной телестройки. И поверьте, к слову на букау "Л" это не имеет никакого отношения.