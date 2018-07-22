Подписчики раскритиковали яркий макияж и слишком пухлые губы Бузовой

Подписчики певицы и телеведущей Ольги Бузовой подвергли жесткой критике ее макияж на недавней фотографии. Кроме того, некоторым фолловерам показалось, что артистка вновь увеличила свои губы.

Речь идет о снимке, на котором Ольга предстала в образе роковой красавицы. Она надела белый кружевной топ, красную юбку, собрала волосы в пучок и накрасила губы алой помадой. Многим показалось, что такой яркий макияж прибавляет Бузовой несколько лет и ничуть ее не украшает. В комментариях также можно увидеть "претензии" к бровям певицы, которые, как некоторые утверждают, выглядят слишком темными и неровными.

Ряд интернет-активистов и вовсе заподозрил Ольгу в походе к косметологу: им показалось, что звезда добавила своему рту большую выразительность.

Поклонники артистки заступились за свою любимицу. Им понравился очередной эксперимент Бузовой над своей внешностью.