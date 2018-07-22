Квартиру, в которой спала Бузова, Тарасов продает за 70 миллионов

Шоумен Рустам Солнцев как-то подозрительно сильно обеспокоен финансовым состояние футболиста Дмитрия Тарасова. Он даже обещал помочь с деньгами молодому отцу, если станет очень туго.

А «туго» похоже для футболиста «Локомотива» и бывшего мужа Ольги Бузовой уже, похоже, наступило. Журналистам стало известно, обе машины спортсмена находятся в залоге, он снизил цену на выставленную на продажу квартиру и избавляется от подмосковного особняка.

«Малыш, что же это такое! Ты все отрицаешь, но квартиру продаешь за какие-то нереальные бабосы! Скажи мне, чем она так знаменита? Ах, ну да, в ней дрыхла Бузова, этим что ли? Но это вряд ли кого-то привлечет. Доведут тебя эти девки, ой, доведут!» – издевается Солнцев над футболистом на страницах издания «СтарХит».

Изначально Тарасов решил продать элитную четырехкомнатную квартиру в Москве, где «спала Бузова» за 70 миллионов рублей. Но потом подумал-подумал и скинул пять миллионов, решив, что теперь жилье станет более привлекательным для покупателей. Та же участь ждет и загородный особняк, в котором собирался вить семейное гнездышко вместе с той же Бузовой, но не сложилось.

Обстановкой нового коттеджа занималась уже Анастасия Костенко, а сейчас супруги решили и вовсе отказаться от недвижимости. Вот будет забавно, если этот дом у Тарасова купит бывшая женушка, переделает весь интерьер, ибо дизайнерские решения Костенко ей точно придутся не по вкусу, и будет жить себе припеваючи у пруда, как и мечтала. Но уже с каким-нибудь другим футболистом. Она-то это может себе позволить, в отличии от «бедствующего» экс-супруга, хотя тому и готов помочь деньгами Рустам Солнцев.

«Дим, если что, у меня там отложено кое-что на поездку в Майами, помогу», - обратился к Тарасову шоумен.