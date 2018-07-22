Шпагаты Волочковой становятся все изощренней: теперь на водном мотоцикле
22 июля 2018, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]
Российская балерина Анастасия Волочкова не перестает удивлять поклонников своими шпагатами. На сей раз артистка, находящаяся в настоящий момент на отдыхе, сфотографировалась на водном мотоцикле.
Анастасия надела ярко-оранжевый купальник с лиловой аппликацией, забралась на транспортное средство и продемонстрировала великолепную растяжку.
Многие поклонники пришли в восторг от такого смелого поступка и отметили, что Волочкова обладает превосходным чувством равновесия. Некоторые, однако, заявили, что балерина старается всеми силами привлечь к себе внимание, а подобные фотографии им уже надоели.
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