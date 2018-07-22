Шпагаты Волочковой становятся все изощренней: теперь на водном мотоцикле

Российская балерина Анастасия Волочкова не перестает удивлять поклонников своими шпагатами. На сей раз артистка, находящаяся в настоящий момент на отдыхе, сфотографировалась на водном мотоцикле.

Анастасия надела ярко-оранжевый купальник с лиловой аппликацией, забралась на транспортное средство и продемонстрировала великолепную растяжку.

Многие поклонники пришли в восторг от такого смелого поступка и отметили, что Волочкова обладает превосходным чувством равновесия. Некоторые, однако, заявили, что балерина старается всеми силами привлечь к себе внимание, а подобные фотографии им уже надоели.