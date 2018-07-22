Бывшая жена Эмина Агаларова прокомментировала свадьбу певца

Бывшая жена артиста Эмина Агаларова, дочь президента Азербайджана Лейла Алиева высказалась о свадьбе певца. Пышное бракосочетание состоялось 14 июля, однако его до сих пор обсуждают в сети.

Экс-супруга Агаларова повела себя как воспитанный и интеллигентный человек и пожелала Эмину и Алене Гавриловой счастья. По словам Алиевой, оба они достойные и красивые люди, поэтому она надеется на то, что в их жизни любовь будет превыше всего, передает "7 Дней".

Поклонники Лейлы пришли в восторг от такого красивого жеста и сделали вывод, что многодетная мать не держит зла на Эмина Агаларова и искренне радуется за него.