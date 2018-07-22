Звездный тамада. Дмитрий Нагиев подработал на свадьбе у богатого бизнесмена

Главный «физрук» страны Дмитрий Нагиев подработал тамадой на свадьбе богатого бизнесмена. На широкую ногу в Барнауле отпраздновали свадьбу Марии Тимофеевой, дочки заведующего кардиологическим отделением Александра Тимофеева, и бизнесмена из Новокузнецка, которого в сети называют «возрастным».

По фотографиям, которые гости торжества размещали в своих социальных сетях, было видно, что не только Дмитрий Нагиев отрабатывал свой гонорар, но и Доминик Джокер, и Александр Серов старались развлекать гостей свадьбы на полную катушку. А вот и Александр Серов на "мероприятии в Барнауле"

Публикация от Александр Серов (@alex_serov54)20 Июл 2018 в 10:02 PDT

Во сколько обошелся «возрастному» бизнесмену звездный тамада – неизвестно. Как пишут масс-медиа, Дмитрий Нагиев просит за такую непыльную работу около четырех миллионов рублей за вечер. «Зарплаты» Серова и Джокера существенно меньше, но в любом случае понятно, что торжество вылетело не в копеечку.