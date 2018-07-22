54-летняя жена Игоря Крутого продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
22 июля 2018, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга известного композитора Игоря Крутого поразила поклонников своим внешним видом. Ольга, которой исполнилось 54 года, продемонстрировала идеальную фигуру в слитном купальнике ярко-красного цвета.
Данный кадр был сделан во время отдыха в Италии. На Ольге надет не только ассиметричный купальник, но и белая шляпа с красной лентой.
Многие подписчицы Крутой восхитились фигурой женщины, которая уже является бабушкой. Некоторые заявили, что жена Игоря Крутого – идеал красоты и пример для подражания. Недоброжелатели, однако, не исключили, что Ольга применила на фотографии фотошоп.
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