Долина поразила выходом в свет без косметики
21 июля 2018, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]
Популярная певица Лариса Долина посетила фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала — 2018» в Латвии вместе со своей 6-летней внучкой. Несмотря на отсутствие какого-либо макияжа, Долина выглядела гораздо моложе своих 62 лет.
Певица проводит летние каникулы с внучкой на своей юрмальской даче в Дзинтари. Долина гуляет по городу, посещает морской пляж и совсем не задумывается о косметике и прическе, поскольку встретить назойливых фотографов здесь вряд ли удастся. Как пишут Dni.Ru, знаменитость пребывает в прекрасном настроении спокойствия и умиротворения.
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