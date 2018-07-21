Долина поразила выходом в свет без косметики

Популярная певица Лариса Долина посетила фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала — 2018» в Латвии вместе со своей 6-летней внучкой. Несмотря на отсутствие какого-либо макияжа, Долина выглядела гораздо моложе своих 62 лет.

Певица проводит летние каникулы с внучкой на своей юрмальской даче в Дзинтари. Долина гуляет по городу, посещает морской пляж и совсем не задумывается о косметике и прическе, поскольку встретить назойливых фотографов здесь вряд ли удастся. Как пишут Dni.Ru, знаменитость пребывает в прекрасном настроении спокойствия и умиротворения.