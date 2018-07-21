Галкин продемонстрировал вокальные способности сына
21 июля 2018, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]
В новом видео, которое опубликовал Максим Галкин в социальной сети, его дети радуют поклонников своими талантами. Сын Гарри поет песни на разных языках, а дочь Лиза исполняет собственный танец.
В подписи к ролику Максим Галкин посетовал, что "яблоко от яблони прямо у корней лежит". Дело в том, что он очень хотел, чтобы в их семье "хоть кто-то не был артистом".
"Сколько ни смотрю, всегда интересно видеть ваших деток. Чудесные, уже такие интересные личности", "Смотрела бы на этих очаровашек бесконечно"!, - пишут в комментариях.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес