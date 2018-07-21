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Галкин продемонстрировал вокальные способности сына

21 июля 2018, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]

Галкин продемонстрировал вокальные способности сына
соцсети

В новом видео, которое опубликовал Максим Галкин в социальной сети, его дети радуют поклонников своими талантами. Сын Гарри поет песни на разных языках, а дочь Лиза исполняет собственный танец.

В подписи к ролику Максим Галкин посетовал, что "яблоко от яблони прямо у корней лежит". Дело в том, что он очень хотел, чтобы в их семье "хоть кто-то не был артистом".

"Сколько ни смотрю, всегда интересно видеть ваших деток. Чудесные, уже такие интересные личности", "Смотрела бы на этих очаровашек бесконечно"!, - пишут в комментариях.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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