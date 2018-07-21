Как Екатерина Варнава смогла похудеть на 20 килограммов
21 июля 2018, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]
Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава похудела 20 килограммов. Она рассказала, как ей это удалось. По словам артистки, лучший способ -это совет Фаины Раневской: "Ешь голой перед зеркалом!".
В какой-то момент Варнава посмотрела на себя со стороны и это ей очень не понравилось. Фотографии, то, как она выглядит на телеэкране сподвигли ее на войну с лишним весом.
Екатерина отказалась от употребления мяса, основу ее питания составляют вегетарианские блюда, но иногда она позволяет себе есть сыр, творог и яйца. Иногда даже может съесть целую двухлитровую банку малосольных огурцов или ведерко мороженого.
Также Варнава посещает спортивный зал. Как призналась комедиантка "Собеседнику", без спорта она чувствует себя намного хуже.
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