"Гречка, Монеточка и Земфира туда же. Это бытовуха, а не рок", высказался Лоза

Юрий Лоза уже давно подвязается на ниве различных скандалов и сомнительных инфоповодов. Теперь брутальный мужчина влез в чисто женские разборки и обсуждения внешности исполнительниц и их музыки.

Каждый из нас считает себя уникальным и никому не нравятся сравнения нас любимых с кем-то еще. А уж про звезд в этом плане и говорить не приходится. И вполне закономерно, что певица Земфира не пришла в восторг от сравнения юных певиц Гречки и Монеточки с ней и Ренатой Литвиновой.

В официальной группе звезда написала, что обе девушки бездарны, их песни, голоса и внешность не соответствуют ее понятиям о настоящем артисте. «Выскажу мнение. Гречка – очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно – петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка – отличные тексты! Нормально выглядит в отличие от гречки, но голос – омерзительный, вокальный тембр тот же инструмент, если он приятен, можно петь всякую чушь. Пример: Жанна Агузарова. Удачи обеим», – высказалась Земфира Талгатовна.

Опубликованный Земфирой пост вызвал волну негодования не только среди поклонников юных исполнительниц. Многие пользователи Сети посчитали, что популярная певица не имела права обсуждать внешность начинающих музыкантов. «Земфира сама крайне некрасивый человек. В её конкретном случае проезжаться по внешности женщин - это выставлять себя полной дурой. Земфире 41 год, Гречке -18. Взрослая тётка бьёт наотмашь подростка, который, в свою очередь, фанатеет от её песен. И главное - упоминание внешности в контексте музыкальных способностей неуместно. Поют не лицом. Земфире это должно быть известно», - осудила звезду скандальный блогер Лена Миро.

В общем-то конфликт уже сходил на нет, и пользователи бы скоро переключились на более актуальные сплетни и слухи. Но Юрий Лоза по-мужски решил вынести вердикт всем участницам сетевого конфликта. По мнению музыканта, все три артистки бездарны и не заслуживают внимания.

«Мне далека Земфира и мне еще более далеки и Гречка, и Монеточка. Гречку я вообще слушать не буду. Я вообще-то ее ел всю жизнь. А Земфира – это не рок, это бытовуха. Имя Гречка говорит о том, что у человека не очень хорошо со вкусом. Нельзя из продуктов делать себе псевдоним. Монеточка, судя по имени, – это блатная музыка, шансон. Тюремная вот эта вот, Монеточки все, ну и так далее», – заявил Лоза в эфире радиостанции "Говорит Москва".