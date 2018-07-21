Сколько стоит повеселиться на корпоративе под исполнение звезд эстрады?

Корпоративы, свадьбы и новогодние праздники – золотая жила для звезд эстрады. Олигархи и крупные предприятия готовы выложить любую сумму, чтобы повеселиться на корпоративе под исполнение любимого артиста. Сегодня мы решили рассказать о том, какие гонорары получают звезды за одно выступление на корпоративе.

1 Алла Пугачева

Несмотря на большое количество молодых, восходящих звезд почетное первое место занимает Алла Борисовна Пугачева.Ныне она именуется «примадонной», «королевой эстрады», и «главной певицей России». С 2010 года певица прекратила свою гастрольную деятельность, но от творчества, конечно, не отошла, она по -прежнему желанный гость на светских мероприятиях, концертах и корпоративах. Ценник звезды соответствует статусу «примадонны» российского шоу-бизнеса.

Гонорар: 300 тыс Евро

2 Сергей Шнуров – группа «Ленинград»

Далее расположился солист группы «Ленинград» - Сергей Шнуров. Группа славится своей скандальной и эпатажной репутацией. Недолгое время концерты группы «Ленинград» даже находились под запретом.Энергетика «Ленинграда» основана на вполне ископаемом топливе – концерты группы по-настоящему архаичны, тут царит драйв сугубо животного происхождения, заранее подогретый многочисленными вирусными видеоклипами. Не каждая компания решится пригласить Сергея Шнурова, но его гонорар, говорит об огромной его популярности.

Гонорар: 200- 250 тыс Евро

3 Григорий Лепс

Бронзу получает советский и российский певец грузинского происхождения, композитор и продюсер – Григорий Лепс.Обладатель премий World Music Awards, "Песня года", "Золотой граммофон", лауреат премии "Шансон года" и т.д. В 2017 —Лепс был удостоен медали «Участника военной операции в Сирии» — за содействие в решении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации при проведении военной операции в Сирийской Арабской Республике

По результатам народного голосования Первого канала с большим отрывом стал самым популярным и ожидаемым в Новогоднюю ночь певцом России.

В феврале 2018 года был выпущен сингл «Зае… рожи», получивший неоднозначные отзывы критиков из-за наличия в песне нецензурной лексики.

Гонорар: 100 тыс Евро

Мы составили топ-3 самых популярных и высокооплачиваемых ведущих на корпоративы:

1 Максим Галкин

Первое место, как и полагается мужу «Примадонны», занял Максим Галкин.Пародии Максима Галкина много раз собирали полные концертные залы, а его программы всегда получают высокие рейтинги. Сейчас артист наиболее известен, как ведущий развлекательного шоу «МаксимМаксим» и всеми полюбившегося наивного, но очень доброго детского талант-шоу «Лучше всех».

Гонорар: 80 тыс Евро

2 Иван Ургант

Очаровательный брюнет, популярный шоумен, ведущий развлекательных передач на MTV, Россия-1 и Первом канале, актер кино и театра, многократный лауреат премии ТЭФИ, радиоведущий, музыкант и путешественник – все это и много другое описывает Ивана Урганта. Одноименное вечернее шоу «Вечерний Ургант» принесло артисту огромную популярность.

Гонорар: 55 тыс Евро

3 Дмитрий Нагиев

На третьей позиции расположился, пожалуй, один из самых брутальных и харизматичных шоуменов, пользующийся огромным интересом среди женского пола, мы говорим о Дмитрии Нагиеве. Что касается его «криминального» прошлого, то в далеком 2003 он вёл финальное шоу проекта «Дом-1» и первые выпуски «Дом-2» совместно с Ксенией Собчак на телеканале ТНТ. Дмитрий Нагиев - прекрасный ведущий. Благодаря хорошему чувству юмора, умению быстро реагировать на изменения ситуации и собственной харизме он становится украшением любого проекта. Ему доверяют вести ответственные концерты, прямые эфиры и многие популярные передачи. Так, с 2012 года Нагиев ведет конкурс «Голос» на Первом канале, а в 2014 году стал ведущим в проекте «Голос. Дети»



Гонорар: 50 тыс Евро



