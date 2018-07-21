Любовный треугольник Михаила Задорнова.

В жизни юмориста Михаила Задорнова было две любимых женщины. Оказавшись в любовном треугольнике артист написал сценарий комедии «Хочу вашего мужа» и сыграл в ней роль неверного мужа. Вот только реальность меньше всего была похожа на комедию.

Совершенно случайно, на концерте артист, женатый на Велте Калнберзиной, познакомился со своей поклонницей Еленой Бомбиной, которая была младше него на 16 лет. После концерта девушки прошли за кулисы. Подруга оказалась знакомой Задорнова и представила Елену, как его поклонницу. «Я призналась ему, что собирала его лирические рассказы. Он был польщен, но не поверил мне. А на следующий день мне пришлось продемонстрировать ему зеленый портфель, в котором лежали эти самые рассказы. Тогда я увидела: в его глазах появилось желание образовывать меня», — рассказала Елена о своем первом знакомстве с Михаилом Задорновым.

Так начался роман с девушкой, которая стала его администратором и сопровождала на концертах. Михаилу Николаевичу долго удавалось скрывать свое увлечение от близких, а затем у Бомбиной родилась дочь. Сатирик назвал малышку Еленой в честь мамы, дал ей свою фамилию. А затем через 36 лет совместной жизни развелся с женой Велтой.

«Мы путешествовали по всему миру. Новогодние праздники всегда были большим сюрпризом для дочери, потому что за два дня до нового года он мог придумать какую-нибудь неожиданную поездку. С пеленок он читал ей Гумилева и Пушкина, прививал любовь к классической музыке», — делилась Елена.

Сейчас дочь Задорнова живет на Мальте. Общее горе – болезнь артиста и его смерь, если не сдружила двух его любимых женщин, то, по крайней мере, познакомило их и позволило поговорить.

«У меня язык не поворачивается про Велту Яновну говорить «бывшая». Она всю жизнь была ему верной подругой, помощницей. То, что появилась еще женщина, которая родила ему дочь... Ну и это Велта Яновна смогла принять как мудрая женщина. Простила», - цитирует слова близкого к семье Задорнова человека «СтарХит».