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«Лариса много врет на камеру»: скандал у ведущих "Давай поженимся" продолжается

21 июля 2018, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

«Лариса много врет на камеру»: скандал у ведущих "Давай поженимся" продолжается
гузеева, сябитова, давай поженимся, скандалы, звезды тоже люди

Ведущие программы «Давай поженимся» ведут себя как склочные бабы, считают пользователи Сети. Ну, во-первых, они и правда женщины, с этим вряд ли кто-то станет спорить, во–вторых, амбициозные и популярные со всеми вытекающими отсюда последствиями. А в-третьих, склоки и оскорбления всегда были «фишкой» популярной передачи. Так чему же удивляться, что они перекочевали и в личные отношения «тройки свах».

На днях Лариса Гузеева довольно оскорбительно высказалась по поводу неоправданной «звездности» Василисы Володиной: «Телевизор случайным людям сносит голову», теперь в конфликт вмешалась и Роза Сябитова. Она обвинила Гузееву в постоянном вранье на программе.

«Лариса много врет на камеру. Однажды она брякнула в эфире, что, мол, Роза-миллионщица, а они чуть ли не с хлеба на квас перебиваются! Но я не стала отнекиваться. Хотя, думаю, я беднее и ее, и Володиной. Уж как Василиса за свои консультации дерет, я молчу! К тому же, можно посмотреть, кто какие дома себе отстроил, и сравнить доходы», - решила посчитать деньги в чужом кармане Сябитова.

Тройка телеведущих не раз заявляла, что общаются они только на съемочной площадке, а в жизни они вовсе не подруги. «В начале проекта Лариса поставила жесткий ультиматум: она против нашего общения вне рамок программы. Поэтому, когда камеры выключаются, наши контакты заканчиваются поздравлениями друг друга с днем рождения и новым годом. Причем не общаюсь я и с Василисой. Хотя Володина и Гузеева, думаю, все-таки иногда встречаются по-соседки, они рядом живут. Может, Василиса ходит к ней и на премьеры, я не знаю», - призналась Сябитова изданию «Дни.ру».

Поклонники программы хоть и недоумевают от ссор своих любимых телеведущих, но попкорном все же запасаются и ждут ответного хода от Володиной. Или Василиса проглотит оскорбления и не пойдет против лидера тройки – Ларисы Гузеевой. Кстати, на площадке она именно так и делает, а в жизни?

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