"Наконец-то понял, с кем связался", Виторган пожаловался на жизнь с Собчак

Популярный актер Максим Виторган пожаловался, что супруга никак не помогает ему держать себя в форме. Актер рассказал, в семье ему только приходится мечтать о здоровом образе жизни. Что это у других жена следит за здоровьем супруга, готовит правильные завтраки и обеды, вместе занимаются спортом и обсуждают диеты. А в их семье на это просто нет времени.

«Да нам бессмысленно это делать. Мы с Ксенией видимся не так часто и мало времени проводим вместе. Когда встречаемся, нам, честно говоря, не до того, чтобы мы еще обсуждали то, чем мы питаемся», - поделился актер с «Собеседником».

Тем не менее, сам Максим не игнорирует спорт. Два года назад у него появился личный тренер, который и следит за его фигурой. И для него это необходимость, потому что правильно очень плотный рабочий график и множество съемок никак не способствуют правильному образу жизни.

Возможно, Ксения и сама осознает, что до образа идеальной домохозяйки ей далеко, да и в общем-то совсем не нужно. На свой странице в социальной сети она опубликовала "глубокомысленный" пост о жертвенности любви.

«Любить женщину за ее достоинства бессмысленно. Она заслужила это. Это плата, а не дар. А вот любить женщину за ее пороки — это и есть настоящий дар, потому что она не заслуживает этого. Любить ее за ее пороки, значит осквернить ради нее все понятия о добродетели, и это является истинной данью любви, потому что ты приносишь в жертву свою совесть, свой разум, свою честность и свое неоценимое самоуважение», - написала она в Instagram.

Пользователи были несколько удивлены и обескуражены словами Собчак, и призадумались, откуда у Ксении такие мысли.

«Если вкратце: Виторган наконец-то осознал с кем связался», «Он нашёл в тебе мамку и продюсера, хоть сниматься где-то стал. А ты нашла в нём единственного камикадзе, который отважился жениться на тебе. Два сапога пара», «Ну хочется человеку быть роковой и порочной женщиной! Ну не дал Бог внешности, да и ума немного, зато можно нести всякую ахинею с глубокомысленным видом», «Так это ж Ксения. Она вечно все шиворот-навыворот понимает. Наверно, прочитав Кастанеду, решила, что это пропаганда наркотиков. А Колобок - призыв не есть мучное. И про жертвенность любви где-то вычитала и не поняла ни фига»,- написали пользователи в комментариях.