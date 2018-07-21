Басков:от его музыки становится грязно и неудобно, но им все равно подавай Шнура
21 июля 2018, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]
Николай Басков пообещал своим поклонникам сюрприз. Артист решил записать целый альбом религиозных песен. Как объяснил певец, для него это потребность души, ведь когда он оказался на операционном столе, вспомнил именно о вере. «Когда нам плохо, мы все обращаемся к Богу, хотим сделать так, чтобы нас любили», — подчеркнул певец.
Но иллюзий Басков не питает, он не надеется, что его религиозные песни станут хитами. Публика привыкла слушать несколько другое: им подавай Шнура. «Я люблю группу «Ленинград», мы часто работаем на заказных концертах. Две-три песни я могу послушать, но потом нужно находиться в алкогольном угаре. Становится грязно, неудобно. Получается, что творчество бьет в низменное и перестает воспевать главное», - с горечью признался артист «Собеседнику».
А главное, это любовь во всех ее проявлениях. Ведь именно об этом почти все песни «главного блондина» российской эстрады.
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