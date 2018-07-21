Басков:от его музыки становится грязно и неудобно, но им все равно подавай Шнура

Николай Басков пообещал своим поклонникам сюрприз. Артист решил записать целый альбом религиозных песен. Как объяснил певец, для него это потребность души, ведь когда он оказался на операционном столе, вспомнил именно о вере. «Когда нам плохо, мы все обращаемся к Богу, хотим сделать так, чтобы нас любили», — подчеркнул певец.

Но иллюзий Басков не питает, он не надеется, что его религиозные песни станут хитами. Публика привыкла слушать несколько другое: им подавай Шнура. «Я люблю группу «Ленинград», мы часто работаем на заказных концертах. Две-три песни я могу послушать, но потом нужно находиться в алкогольном угаре. Становится грязно, неудобно. Получается, что творчество бьет в низменное и перестает воспевать главное», - с горечью признался артист «Собеседнику».

А главное, это любовь во всех ее проявлениях. Ведь именно об этом почти все песни «главного блондина» российской эстрады.