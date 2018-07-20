Актриса Ирина Медведева вышла замуж за француза

В пятницу, 20 июля, стало известно, что знаменитая российская актриса, звезда сериала "6 кадров" Ирина Медведева вышла замуж. Избранником известной артистки стал французский бизнесмен по имени Гийом.

Утром пара обвенчалась в Елоховском соборе в Москве, а вечером у Ирины и Гийома состоится настоящая "русская свадьба" с цыганами и казаками, передает "7 Дней".

Медведева призналась, что их торжество будет тематическим: гулять будут в ресторане в русском стиле, а гостей попросили одеться в наряды 1910-х годов – уходящей царской эпохи. Известно, что на праздник в Москву приехали 35 французских родственников жениха.

Расписались влюбленные еще 5 июля в Париже.