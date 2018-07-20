64-летняя Кристи Бринкли похвасталась своей идеальной фигурой в соцсетях

Известная супермодель 80-х Кристи Бринкли приняла участие в смелой фотосессии. Несмотря на свой возраст, она по-прежнему остаётся настоящей красавицей и составляет конкуренцию молодым девушкам.

Кристи долгое время занималась спортом и придерживалась правильного питания. Она также не забывала следить за своей кожей. Старания супермодели не прошли даром: в свои 62 она выглядит как минимум на 20 лет моложе.

При этом Бринкли не торопится уходить из модельного бизнеса. Женщина продолжает принимать участие в фотосессиях для глянцевых изданий. Как передаёт teleprogramma.pro, Кристи недавно стала главной героиней нового номера журнала Social Life, где она позирует в стильных белых нарядах и купальнике.

Как известно, дочь Кристи тоже стала моделью. Поклонники отмечают, что она очень похожа на свою маму.