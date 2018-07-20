Актриса Маргарита Шубина рассказала об убийстве матери

Актриса театра и кино Маргарита Шубина стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». На передаче звезда сериала «Сваты» рассказала о страшном убийстве ее мамы.

Когда Маргарите был 21 год, она обнаружила мертвую мать в ванной с ножом в груди. Врачи Скорой помощи спасти женщину не смогли. По словам медиков, убитая потеряла около двух литров крови в результате внутреннего кровотечения. Последними словами Воли Шубиной были «что происходит».

Смерть 47-летней мамы вызвала у актрисы серьезную депрессию, она уже даже планировала лечь в психиатрическую больницу. Спасли Маргариту романтические отношения с Олегом Меньшиковым, правда, длились они недолго.

Маргарита потом вышла замуж за бывшего однокурсника Владислава Сыча, с которым до сих пор вместе. У пары появилось двое детей. А позднее актриса познакомилась со своим отцом, которого не знала. Он серьезно в свое время занимался фехтованием, ему было тогда не до семьи и детей. Маргарита это поняла и простила. Теперь мужчина с удовольствием общается с внуками.