Актриса Маргарита Шубина рассказала об убийстве матери
20 июля 2018, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса театра и кино Маргарита Шубина стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». На передаче звезда сериала «Сваты» рассказала о страшном убийстве ее мамы.
Когда Маргарите был 21 год, она обнаружила мертвую мать в ванной с ножом в груди. Врачи Скорой помощи спасти женщину не смогли. По словам медиков, убитая потеряла около двух литров крови в результате внутреннего кровотечения. Последними словами Воли Шубиной были «что происходит».
Смерть 47-летней мамы вызвала у актрисы серьезную депрессию, она уже даже планировала лечь в психиатрическую больницу. Спасли Маргариту романтические отношения с Олегом Меньшиковым, правда, длились они недолго.
Маргарита потом вышла замуж за бывшего однокурсника Владислава Сыча, с которым до сих пор вместе. У пары появилось двое детей. А позднее актриса познакомилась со своим отцом, которого не знала. Он серьезно в свое время занимался фехтованием, ему было тогда не до семьи и детей. Маргарита это поняла и простила. Теперь мужчина с удовольствием общается с внуками.
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