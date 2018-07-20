Наталья Водянова покорила сети идеальной фигурой в бане
20 июля 2018, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]
Супермодель, многодетная мама Наталья Водянова покорила сети, опубликовав фотографию из сауны.
Многие российские звезды летом показывают постройневшие к сезону отпусков фигуры в бикини на пляже или около бассейна. А Наталья Водянова отличилась - опубликовала в Инстаграм фото в бикини в парилке.
"С лёгким паром!!! даже в сауне выглядит как на подиуме", - заметили хейтеры.
Наталья Водянова родила троих детей в браке с британским лордом.
А потом сама решила развестись с ним. Вскоре в жизни супермодели - уроженки Нижнего Новгорода - появилась новая любовь. Избранником красавицы стал французский миллиардер.
Она родила еще двоих детей.
У Водяновой никогда нет проблем с лишним весом.
Она выходила на подиум буквально вскоре после родов.
"Во всех нарядах, душенька, Вы хороша", "Просто девочка 17-летняя", "Очень красивая", "Господи, Вы выглядите юной и милой", — хвалят фигуру модели ее поклонники.
Известно, что ему много лет Водянова строго придерживается диеты, после того, как в юности у нее были проблемы с желудком.
А вот Ксении Собчак пришлось приложить усилия, чтобы сбросить четыре килограмма.
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