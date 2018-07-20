60-летняя австралийка выиграла международный конкурс красоты

60-летняя австралийка Робин Кэннер выиграла международный конкурс красоты «Ms World 2018». Её соперницами стали девушки из 22 стран в возрасте от 26 лет.

К участию в этом конкурсе Кэннер подтолкнула личная трагедия. Женщина потеряла сына, который умер от онкологии. Ему было всего 22 года. Робин казалось, что её жизнь больше никогда не наладиться, но конкурсы красоты дали стимул двигаться дальше.

Австралийка призналась, что основной целью участия в конкурсе была возможность получить финансовую поддержку для исследований, направленных на лечение онкологии. Сама Кэннер является физиотерапевтом и уже на протяжении 33 лет ведёт собственную практику.

Говоря о своей победе на конкурсе, Робин заявила, что возраст – это всего лишь цифра. В жизни может произойти всё что угодно, но это не повод опускать руки, пишет Dni.ru