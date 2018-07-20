Наталья Рудова отбила у дочери бизнесмена сына миллиардера?
20 июля 2018, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Наталья Рудова выложила в сети фото с молодым человеком и подругой на отдыхе. 35-летняя Наталья сидит рядом с 19-летним студентом с Сергеем Саркисовым. Хейтеры предположили, что у актрисы романтические отношения с сыном миллиардера из первых строчек в рейтингах Forbes главой одной из страховых компаний Сергеем Саркисовым.
Ранее Саркисов-младший встречался с дочерью бизнесмена Игоря Кудряшкина Настей Кудри, - сообщает teleprogramma.pro. Говорят, студент МГИМО пока не собирается строить серьезных отношений с девушками, с предыдущей девушкой-ровесницей он расстался.
А теперь Рудова, получившая популярность после исполнения роли Татьяны Бариновой в сериале "Татьянин день", оказалась на французском курорте вместе с наследником миллиардера. Наталья и Саркисов-младший отдыхают в Ницце. Актриса показывает фотографии с отдыха.
Саркисов-младший не только учится в престижном вузе, но и начинает серьезно заниматься бизнесом. Молодой человек трудится в компании отца. Уже поднялся от простого менеджера по продажам до руководителя собственных проектов. Возможно, свой голубой Bentley он заправляет на свои деньги.
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