Верка Сердючка может выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента на Украине

Андрей Данилко, выступающий под именем Верки Сердючки, заявил, что не против выдвижения своей кандидатуры на пост президента Украины. Он уверен, что неидеальное знание украинского языка ему не помешает.

Так как скоро на этот пост, по некоторым сведениям, выдвигают музыканта Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского, то и ему стоит попробовать, "бог троицу любит". Есть противники его карьеры как политика, ведь Андрей плохо знает украинский язык, да он и "не профессионал в этом". Но, как отметил Данилко, "вам с профессионалом лучше жить стало? Ну а толку, что он "вільно розмовляє українською". У вас уже метро по восемь гривен".