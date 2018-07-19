Юлия Меньшова опубликовала редкое фото без косметики, выглядит как подросток

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова вырвалась в отпуск, отдыхает на природе и показала себя без прикрас. 48-летняя Меньшова выложила в Instagram видео, которое хвалят ее поклонники. Актриса Юлия Снигирь удивила смелым фото в сети

По оценке комментаторов, отдых на природе идет актрисе на пользу, без косметики она выглядит молодо и свежо. "А в душе и глазах, столько восторга...!!! А самое главное ТИШИНА, ни камер, ни стресса... Отдых начался...))))))))", - заметили поклонники Меньшовой.

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova)18 Июл 2018 в 9:27 PDT

Телеведущая отдыхает в Латвии, в Юрмале. Отпуск начался.

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova)16 Июл 2018 в 2:11 PDT

Возможно, поехать в Прибалтику ей посоветовал коллега Максим Галкин. Шоумен ровно год назад отдыхал в Юрмале с женой Аллой Пугачевой и детьми-двойняшками Лизой и Гарри.