Виктория Боня рассказала о своих способах сохранения фигуры
19 июля 2018, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]
Недавно Звезда «Дома-2» Виктория Боня рассказала своим поклонникам о том, как поддерживает себя в форме, и сообщила свой вес. Ничего нового она не придумала: занятия фитнесом и диета.
Боня сообщила, что три раза в неделю посещает спортзал и придерживается определенного рациона питания, не ест мясо и курицу, иногда может употребить пасту в сливочном соусе. Летом она практикует сыроедение, очищая тем самым свой организм.
По словам знаменитости, сейчас она весит 55-56 килограммов, а ее рост составляет 170 сантиметров.
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