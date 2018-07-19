Виктория Боня рассказала о своих способах сохранения фигуры

Недавно Звезда «Дома-2» Виктория Боня рассказала своим поклонникам о том, как поддерживает себя в форме, и сообщила свой вес. Ничего нового она не придумала: занятия фитнесом и диета. Сотрудника сотовой компании отдали под суд из-за Виктории Бони

Боня сообщила, что три раза в неделю посещает спортзал и придерживается определенного рациона питания, не ест мясо и курицу, иногда может употребить пасту в сливочном соусе. Летом она практикует сыроедение, очищая тем самым свой организм.

По словам знаменитости, сейчас она весит 55-56 килограммов, а ее рост составляет 170 сантиметров.