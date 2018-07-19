Актриса Юлия Снигирь удивила смелым фото в сети
19 июля 2018, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Юлия Снигирь достаточно закрытый человек, лишнего слова о личной жизни не проронит, фото ни сына Федора, ни любимого мужчины Евгения Цыганова не покажет. Поклонники актрисы, исполнившей роль Екатерины Великой, возбудились, увидев новые фото Юлии в Инстаграм.
Сильно похудевшая Снигирь снялась в ролике в открытом платье, обнажив свои стройные ноги, спину и зону декольте.
Поклонники сравнили 35-летнюю актрису в Евой Грин. "Самая самая классная Екатерина ))", "Лучшая из наилучших актрис, люблю смотреть бесконечно. Смешение таланта и красоты без прикрас", - хвалят поклонники видео.
Среди работ Юлии Снигирь роли в фильмах "Кровавая барыня", "Распутин", "Обитаемый остров", "Доктор Тырса", "Кококо", "Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть".
У актрисы много поклонников ее таланта. Но хейтеры периодически напоминают Юлии, что ее возлюбленный актер Евгений Цыганов оставил ради нее семерых детей. Семерых детей Цыганову родила актриса Ирина Леонова.
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