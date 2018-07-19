Неожиданно для своих поклонников 54-летняя певица изъявила желание отправиться на скандальное шоу «Дом-2». Отметим, что артистка состоит в браке с Вадимом Цыгановым практически 30 лет.

Она ответила, что участницей проекта она не планирует быть, а хочет помочь молодым людям разобраться в себе, да и посмотреть, как они живут. «Романы с молодыми красавцами я там крутить не планирую. Потому что мужу не изменяю. Наоборот, буду говорить участникам о семейных ценностях, рассказывать о православной культуре. Я хочу пообщаться с проблемными людьми, которые не такие, как все», - призналась артистка. Поклонникам такая идея не понравилась. По их мнению, это только может испортить репутацию.

Ещё одной причиной, почему Вика решила пойти на шоу, оказалась Ольга Бузова. Как пояснила Цыганова, Ольга странно одевается, потому что хочет привлечь внимание к себе. Иногда таких людей хочется прижать к себе. При этом артистка уверена, что они с Ольгой найдут общий язык, сообщает Dni.ru